Tenta di frodare per telefono ex capo della CIA e dell'FBI, sei anni di carcere

Le frodi telefoniche sono ancora un business relativamente redditizio per i truffatori. Eppure uno di loro ha scoperto che il crimine non paga, o almeno non lo fa quando tenti di scammare l'ex direttore della CIA e dell'FBI. Unica persona ad aver ricoperto entrambi i ruoli nella storia americana, per giunta.

"Sei un ex giudice, un avvocato, sei pure stato un giocatore di basket e un membro della marina militare. So tutto di te", ha detto il truffatore ad un incredulo William H. Webster. Il truffatore però non aveva fatto tutti i compiti a casa, gli era, infatti, sfuggito che l'arzillo novantenne che stava cercando di truffare via telefono era pure stato un dirigente delle due più importanti agenzie investigative americane, la CIA e l'FBI. Anzi, non un dirigente qualsiasi, ma proprio il direttore operativo delle due agenzie.

Come abbiamo riportato a più riprese, le truffe che bersagliano i nostri telefoni sono particolarmente diffuse. Alcune sono scam vecchia scuola, come in questo caso, e riprendono grosso modo le stesse strategie delle catene di S. Antonio, o delle email provenienti da ricchi principi nigeriani. Altre sono più sofisticate, e mirano a prendere il pieno controllo della vita digitale ed economica della vittima —è questo il caso del SIM swapping con cui si tenta di rubare il numero di telefono ad una persona, accedendo poi a tutti i suoi servizi (banche, carte di credito, social...).

Il truffatore ha tentato di far credere all'ex FBI che avesse vinto alla lotteria una cifra di ben 72 milioni di dollari, "tuttavia per averli ho bisogno che tu mi invii 50.000$ per coprire le tasse e le spese legali". Ma certamente. William H. Webster non c'è cascato e, come riporta il Washington Post, ha contattato il truffatore, Keniel Thomas, il giorno dopo, monitorando la telefonata con l'ausilio dell'FBI. L'uomo si è beccato sei anni.

William H. Webster è l'unica persona nella storia americana ad aver ricoperto il ruolo di direttore sia nella CIA che nell'FBI. Questo noi l'abbiamo scoperto con una semplice ricerca su Google e, quindi, sulla sua pagina Wikipedia. Avrebbe potuto farla anche il truffatore.