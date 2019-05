Si è tenuto il primo congresso dei Terrapiattisti, attacchi alla foto del buco nero

Contrariamente a quanto annunciato, Beppe Grillo non si è palesato al primo congresso italiano dei Terrapiattisti, che si è tenuto nella giornata di ieri 12 Maggio a Palermo.

La giornata è stata caratterizzata dalla presentazione di una vasta gamma di teorie e molti relatori che si sono alternati per esporre il manifesto della Flat Earth Society. C'è però stato spazio per vari temi, che esulano dal terrapiattismo: si è parlato di Soros, degli Stati Uniti e delle Torri Gemelle (definite "scatole vuote che servivano solo per sistemare in alto delle antenne lunghissime").

Si è ovviamente anche parlato della prima foto della storia di un buco nero, che è stata etichettata come "clamoroso falso, sembra una mentina, un buco con la menta intorno, ricordate la pubblicità in tv?". A coloro che in sala hanno rumoreggiato ed espresso scetticismo a riguardo, è stato dato l'invito ad "informarsi zeteticamente".

C'è stato anche spazio per la teoria sui voli intercontinentali: "osservando l'orizzonte si intuisce chiaramente che la terra è piatta. Infatti a breve elimineranno i finestrini dagli aerei. «Viviamo dentro una di gabbia di controllo senza sbarre che ci controlla chiedete agli autori di Matrix, un film profetico e predittivo" ha affermato Galuppini.

Secondo i terrapiattisti, alla base di questa grossa manipolazione ci sono i poteri occulti, tra cui Soros e gli stati Uniti. Poi la definizione: "un terrapiattista è una persona che per motivi intellettuali riesce a comprendere cose che la gente comune non è capace di capire. La gente comune è ingabbiata da dottrine che vengono instillate sin dalle elementari e poi con gli studi, la televisione e i media".

Interessante (ed esilarante) la teoria sul Sole, "piccolo piccolo quanto una lampadina. Gira sopra la terra piatta percorrendo una spirale ed è per questo che cambiano le stagioni. Purtroppo la Nasa ci ha sempre ingannato, è come Disneyland".

A chi gli chiede su quale principio si fonda la teoria secondo cui il Sole gira sopra la Terra percorrendo una spirale, Agostino Favari risponde che "quando avremo il Cern a disposizione lo scopriremo".

Secondo i terrapiattisti, bisogna "rottamare tutta la scienza che ci hanno fatto studiare".