Un teorema di 350 anni fa svela alcuni misteri del mondo quantico

Un team di ricercatori è riuscito ad applicare un teorema di meccanica classica vecchio di 350 anni per spiegare due proprietà fondamentali della luce: la polarizzazione e l'entanglement.

La polarizzazione è la capacità delle onde luminose di avere un'orientazione, mentre l'entanglement è quella straordinaria proprietà per cui due fotoni rimangono connessi a livello quantistico, indipendentemente dalla distanza che li separa. Cambiare lo stato di uno comporta un cambiamento istantaneo dell'altro, come se fossero legati da un filo invisibile che attraversa lo spazio e il tempo.

Il teorema in questione è il Teorema di Huygens-Steiner, che descrive come un corpo solido ruota rispetto a un asse che non passa attraverso il suo centro di massa. Questo teorema è stato utilizzato per spiegare il funzionamento di sistemi meccanici come orologi e arti protesici.

Adesso, grazie a questa ricerca, scopriamo che può anche gettare luce sui misteri della luce stessa. Gli scienziati hanno utilizzato l'intensità della luce come analogo della massa di un oggetto fisico, e sono stati in grado di mappare le altre proprietà della luce seguendo la struttura del teorema. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni rivoluzionarie per la nostra comprensione delle proprietà quantistiche e per le applicazioni tecnologiche future.

Quello che una volta era astratto diventa concreto, e ciò che era confinato nel regno della meccanica quantistica trova un collegamento sorprendente con le leggi della meccanica classica.