Teorema matematico ci spiega perché sulla Terra ci sono luoghi senza vento

Immaginate di avere una palla coperta di peli. Fatto? Bene! Adesso il vostro compito è quello di cercare di pettinarli tutti in modo che aderiscano perfettamente alla superficie della palla. Sembra un compito semplice, vero? Eppure, la matematica ci dice che è impossibile farlo senza creare almeno un punto in cui i peli si rizzano o si annullano.

Questo è il cuore del "Teorema della Palla Pelosa", un principio matematico che ha applicazioni sorprendentemente vaste, dall'ingegneria delle antenne radio alla fusione nucleare. In termini tecnici, il teorema afferma che non è possibile avere un campo vettoriale tangente continuo e non nullo su una sfera.

Questo significa che, indipendentemente dal modo in cui proviamo a disporre i vettori su una sfera, qualcosa di inaspettato è destinato a succedere: ci sarà una discontinuità, un vettore di lunghezza zero o un vettore che non è tangente alla sfera. Prendiamo ad esempio la meteorologia; il teorema suggerisce che ci sarà sempre almeno un punto sulla Terra dove il vento non soffia. Questo potrebbe essere l'occhio di un ciclone o un punto in cui il vento soffia direttamente verso l'alto.

In termini di ingegneria, il teorema pone limiti alla progettazione di antenne isotropiche, che sono antenne teoriche che trasmettono segnali di uguale intensità in tutte le direzioni. E quando si tratta di fusione nucleare, una delle più promettenti fonti di energia pulita, questa "legge" matematica ci costringe a ripensare il design dei reattori.

I reattori a fusione devono contenere plasma a temperature estremamente elevate, e il teorema ci dice che non possiamo semplicemente confinare questo plasma in una "scatola" magnetica sferica senza rischiare perdite. Ecco perché i reattori a fusione più avanzati, come il tokamak, hanno una camera a forma di ciambella.