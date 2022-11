Teorema matematico vecchio decenni distrugge algoritmo di crittografia degli USA

Il calcolo quantistico sarà una novità assoluta in termini di sicurezza e crittografia, poiché capace di violare gli algoritmi tradizioni in pochi minuti. Per questo i ricercatori stanno testando quale utilizzare, ma un algoritmo di crittografia del governo degli USA è stato distrutto in meno di un'ora da un vecchio teorema di matematica.

Tutto è iniziato nel luglio 2022, quando il National Institute of Standards and Technology (NIST) degli Stati Uniti selezionò quattro algoritmi di crittografia promettenti e decise di testarne la sicurezza. Così assunse dei ricercatori per cercare le loro vulnerabilità, offrendo un premio di ben 50.000 dollari a chiunque fosse stato in grado di violare la crittografia.

Un ricercatore della Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ha preso la faccenda seriamente violando uno degli algoritmi - noti come SIKE - in meno di un'ora utilizzando un singolo computer classico e un teorema matematico sviluppato dal Dr. Ernst Kani alla Queen's University in Canada nel 1997.

In poche parole, la matematica nel teorema del Dr. Kani prevede di "incollare" insieme due curve ellittiche per "scoprire" le debolezze di alcuni processi matematici. Il documento del 1997 che descriveva questi processi è diventato la base dell'attacco riuscito all'algoritmo SIKE. La riuscita violazione dell'algoritmo mostra che il codice non può essere un mezzo sicuro per crittografare i dati in un mondo dove i computer quantistici prenderanno presto il sopravvento, restringendo il campo dei possibili candidati per la futura tecnologia di crittografia.