Trovato Teorema di Pitagora su una tavoletta, 1.000 anni prima della nascita di Pitagora

Il nome di Pitagora risuona con una certa familiarità nel mondo della matematica, evocando immagini di triangoli e l'equazione iconica che tutti - più o meno - hanno conosciuto nella loro vita scolastica. Tuttavia, una sorprendente rivelazione emerge da un'antica tavoletta babilonese, nota come IM 67118E.

Quest'ultima, che risale al 1770 a.C., ben prima della nascita di Pitagora nel 570 a.C., dimostra che i matematici babilonesi erano già a conoscenza del teorema, utilizzandolo per calcolare la lunghezza della diagonale all'interno di un rettangolo (ma non conoscevano però la famosa "coppa" usata per punire gli ingordi).

Una traduzione delle iscrizioni, basata sul sistema di conteggio in base 60 utilizzato da questo antico popolo, ha rivelato che questi antichi matematici non solo conoscevano il teorema, ma erano anche a conoscenza di altri concetti matematici avanzati.

Bruce Ratner, matematico, sottolinea che i Babilonesi erano probabilmente consapevoli del primo numero noto come irrazionale, ovvero la radice quadrata di 2. A questo punto sorge una domanda: com'è possibile che il teorema sia stato attribuito a Pitagora? La risposta risiede nella mancanza di fonti originali e nel fatto che molte delle scoperte fatte dai Pitagorici venivano attribuite al grande maestro stesso.

La scuola pitagorica, ha avuto un ruolo fondamentale nella divulgazione di questa conoscenza. Nonostante Pitagora non sia stato il vero scopritore del teorema, quindi, la sua scuola ha sicuramente contribuito a popolarizzarlo, rendendolo un pilastro della matematica per i millenni a venire.

A tal proposito, siete a conoscenza del fatto che dopo 2.000 anni sia stata forse trovata una dimostrazione "impossibile" del Teorema di Pitagora?