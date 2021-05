La teoria alcolica del film 'Un altro giro' è vera? Assolutamente no

I cinema sono stati riaperti e, tra i film presenti in botteghino, c'è anche "Un altro giro". Nel lungometraggio si cita una teoria dello psichiatra Finn Skårderud, che sostiene che l'uomo sia nato con un deficit da alcol pari allo 0,05% che lo renderebbe meno attivo nelle relazioni sociali che in quelle psico-fisiche. Si tratta di una cosa vera?

Assolutamente no. Non esiste (purtroppo o per fortuna) alcuna teoria che dice qualcosa del genere. La teoria, infatti, è stata ripresa da una frase scritta dallo stesso Skårderud (che sì, è un personaggio esistente ed è anche uno psichiatra) nella prefazione del libro per la traduzione norvegese di "Gli effetti psicologici del vino" dell'autore italiano Edmondo de Amicis.

"Nella prima pagina, ho scritto che dopo uno o due bicchieri, sì, la vita è abbastanza buona e quindi pensiamo che forse siamo nati con un deficit dello 0,05 percento", ha dichiarato lo stesso Skårderud alla radio pubblica norvegese NRK e così come viene riportato da France24. Ma "nel paragrafo seguente, rigetto completamente questa teoria", continua l'esperto.

Lo psichiatra, quindi, ha semplicemente descritto in modo metaforico la sensazione di "euforia" data dall'alcol dopo uno o due bicchieri. Il regista del film, Thomas Vinterberg, ha perfino contattato Skårderud, chiedendogli di essere una sorta di "consulente" durante le riprese del film. "Possiamo discutere gli effetti dell'alcol. L'alcol è in larga misura un lubrificante sociale", afferma infine lo psichiatra. "La difficoltà sta nel trovare il giusto equilibrio, nel non abusarne".

Secondo uno studio bere con moderazione e in particolare il vino può aiutare contro le cataratte; mentre l'attività fisica può aiutare contro il consumo di alcolici?