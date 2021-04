La teoria della foresta oscura: perché gli alieni non si mettono in contatto con noi?

Molto probabilmente avrete già sentito parlare del famosissimo Paradosso di Fermi. Possiamo riassumerlo nel seguente ragionamento: se l'Universo è teoricamente pieno di vita e civiltà, perché ancora nessuna forma di vita intelligente si è messa in contatto con noi? E perché non abbiamo ancora trovato nessun segnale?

Negli anni sono stati molti gli scienziati e gli esperti che hanno cercato di dare una risposta al quesito e, una delle più famose, è senza dubbio la Teoria della Foresta Oscura, formulata per la prima volta dallo scrittore di fantascienza Liu Cixin nel romanzo "La materia del cosmo". Si tratta, ovviamente, di pura speculazione e la teoria negli anni è stata parzialmente rivalutata.

Si può riassumere tutto in tre punti fondamentali:

Le civiltà dell'Universo hanno un solo obiettivo, che è quello di sopravvivere e lo faranno in tutti i modi possibili; Le civiltà crescono e si espandono, ma la quantità della materia e delle risorse dell'Universo è finita; Anche se la vita là fuori non è ostile, si espanderà comunque in un Universo con risorse limitate, aumentando la probabilità di conflitto con altre civiltà che hanno bisogno di quelle stesse risorse.

Ciò porta a un'unica conclusione: nell'Universo tutte le civiltà si nascondono per "paura" di essere raggiunte da altre civiltà che hanno bisogno delle stesse risorse.

Ovviamente, sono state già trovate diverse contraddizioni dal momento della formulazione della teoria. Ad esempio, non tutte le civiltà potrebbero seguire questa regola (come noi umani, che abbiamo già inviato nello spazio i segni della nostra presenza) e nascondere la proprie tracce dell'evoluzione (come i segnali radio o i biosegnali), inoltre, è davvero difficile.

Insomma, sicuramente non è la risposta definitiva al Paradosso di Fermi, ma è comunque un'idea sul perché le teoriche civiltà dell'Universo non si siano ancora fatte vedere ufficialmente.