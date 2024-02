La teoria della 'Luna cava' è la più strana che sentirai quest'oggi

Durante le missioni Apollo, un'ipotesi tanto affascinante quanto insolita prese forma, alimentando l'immaginazione di molti: l'idea che la Luna potesse essere cava. Questa teoria, lontana dalle leggende e recente nella sua genesi, vide la luce nel 1969, in concomitanza con la missione Apollo 12.

Gli astronauti Pete Conrad e Alan Bean, nel corso di questa storica missione, installarono sulla superficie lunare un esperimento sismico passivo, parte di un più ampio pacchetto di esperimenti noto come Apollo Lunar Surface Experiment Package.

Al termine della loro permanenza lunare, il modulo lunare fu fatto schiantare deliberatamente sulla superficie lunare, generando il primo terremoto artificiale mai registrato sul satellite terrestre. Le vibrazioni risultanti, sorprendentemente prolungate e intense, differivano notevolmente da quelle terrestri, suggerendo una minore densità della Luna rispetto alla Terra.

Questo dato, interpretato erroneamente, alimentò teorie cospirazioniste sulla natura cava della Luna. I terremoti lunari, o moonquakes, registrati fino al 1977, rivelarono l'esistenza di quattro tipologie principali, causati da impatti di asteroidi, variazioni termiche o movimenti sotterranei, alcuni dei quali raggiungevano intensità significative sulla scala Richter.

La peculiarità di questi fenomeni sismici risiedeva nella loro durata, eccezionalmente lunga rispetto agli standard terrestri, un fenomeno che portò alcuni a paragonare la Luna a una campana che riecheggia nel vuoto spaziale. Questa immagine poetica, tuttavia, fu fraintesa, dando vita a teorie speculative sulla struttura interna della Luna. La spiegazione scientifica di questo fenomeno risiede nella composizione unica della Luna, priva delle vaste riserve d'acqua che sulla Terra assorbono e smorzano le vibrazioni sismiche.

La rigidità e la secchezza del suolo lunare permettono alle vibrazioni di propagarsi per tempi prolungati, un dettaglio che smentisce l'idea di una Luna cava ma apre nuove domande sulla sua struttura interna. Oggi, la ricerca continua con nuovi esperimenti come il Subsurface Lunar Investigation and Monitoring Experiment (SUBLIME), volto a mappare il nucleo lunare e a espandere la nostra comprensione dei fenomeni sismici lunari.

A proposito, sapete che il nostro satellite si sta restringendo?