La teoria del Multiverso di Dr. Strange: cos'è ed esiste davvero?

Nei lavori di finzione si parla spesso di realtà alternative. Tra fantasy e sci-fi, sono in molti a proporre l'opportunità di viaggiare tra un universo e l'altro, supponendo che non esista soltanto il nostro. Questa è la teoria dei Multiversi che è stata ripresa di recente anche dal film Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Cos'è di preciso la teoria dei Multiversi? Quanti universi esistono lì fuori e ci sono altre Terre come la nostra ma che differiscono di pochi particolari? Partiamo con un'analisi effettuata da Albert Einstein, o meglio da un diretto effetto della sua Teoria della Relatività: la materia può viaggiare in modi strani e quindi sarebbe possibile scientificamente che tramite i wormhole si possano raggiungere altri universi, ma non si può viaggiare più velocemente della luce e quindi non ci sarà - forse - mai la certezza sperimentale.

Quindi il viaggio di Doctor Strange nei vari universi paralleli è possibile, anche se, come visto nel film, c'è bisogno di una grande dose di magia che non è di certo replicabile nel nostro mondo. Ma cosa c'è negli altri universi di questo gigantesco Multiverso? Ciò non è dato saperlo, poiché per ora non è possibile conoscere la materia principale degli altri universi. Se questi fossero simili al nostro, potrebbero semplicemente essere delle varianti in cui degli eventi sono accaduti diversamente. Se invece la materia cambiasse, e quindi avessimo un elettrone più pesante oppure una forza fondamentale più debole o più forte, non è neanche detto che la vita sarebbe capace di esistere. Senza poi contare che, al posto della nostra materia, un altro universo potrebbe essere costituito esclusivamente di materia oscura, materia strana o antimateria, oppure altre tipologie che non ci sono note.

I Multiversi compongono una teoria affascinante e che ancora per decenni verrà sfruttata da scrittori e sceneggiatori per i loro film ma che, purtroppo, necessiterà ancora di un'infinità di tempo per essere provata definitivamente. E oltre che questo viaggio nello spazio, gli umani sono affascinati anche dai viaggi nel tempo.