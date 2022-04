Ecco la 'teoria della scimmia ubriaca', il motivo per cui gli umani amano l'alcol

Oltre l'essere umano, anche gli elefanti e le scimmie adorano la sensazione di inebriamento che offre l'alcol. Adesso, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science ha analizzato l'ipotesi della "scimmia ubriaca", una teoria che afferma che il nostro amore per i liquori derivi dai nostri antenati primati.

Come facevano i primati a bere alcol se quest'ultimo è stato inventato solo qualche millennio fa in Cina? Grazie alla frutta che, in uno stato avanzato di maturazione, produce etanolo. Sebbene il consumo di frutta ricca di etanolo sia stato documentato in tutto il regno animale, non è mai stato studiato se i primati non umani avessero effettivamente la capacità di metabolizzare l'alcol per sfruttarne le calorie.

Così un team di ricercatori è volato a Barro Colorado, a Panama, dove le scimmie ragno locali trascorrono buona parte del loro tempo a divorare frutti pieni di zucchero (ed etanolo). Dopo aver esaminato la pietanza lasciata dalle creature, gli esperti hanno scoperto che la polpa conteneva in media dall'1 al 2% di etanolo. Ciò significa che gli animali hanno davvero una preferenza per il cibo alcolico.

"Per la prima volta, siamo stati in grado di dimostrare, senza ombra di dubbio, che i primati selvatici, senza l'interferenza umana, siano in grado di consumare etanolo contenente frutta", ha spiegato l'autrice dello studio, la dott.ssa Christina Campbell in una dichiarazione. "Probabilmente le scimmie stavano mangiando la frutta con etanolo per le calorie".

"Sembra che ci possa essere del vero nell'ipotesi della 'scimmia ubriaca': la propensione degli esseri umani a consumare alcol potrebbe derivare da una radicata affinità dei primati frugivori per l'etanolo presente in natura all'interno dei frutti maturi". Il nostro amore per l'alcol potrebbe essere frutto dell'evoluzione: ci siamo evoluti da primati mangiatori di frutta che cercavano zuccheri fermentati e, a nostra volta, abbiamo cercato questa sostanza anche in altri modi.

A proposito, un nuovo studio ha scoperto che bere alcolici riduce il volume del cervello.