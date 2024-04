Teoria dice che tutto l'Universo sia cosciente, persino il tuo telefono

Una teoria audace sta riacquistando attenzione: il panpsichismo. Questo antico concetto, che affonda le radici nella filosofia greca e fu formalizzato nel XVI secolo dall'italiano Francesco Patrizi, suggerisce che ogni cosa, dal più piccolo granello di sabbia all'immensa galassia, possiede una forma di coscienza interna.

Recentemente, questo pensiero ha trovato nuovi sostenitori grazie agli avanzamenti in neuroscienze, psicologia e fisica quantistica, con teorie che suggeriscono come la coscienza possa essere più diffusa di quanto precedentemente immaginato.

Secondo Giulio Tononi, noto neuroscienziato, e Christof Koch, la coscienza può emergere anche in sistemi relativamente semplici, sfidando l'idea materialista che la coscienza nasca solo da configurazioni complesse di materia.

Tuttavia, non tutti concordano con questa visione. Il filosofo Keith Frankish critica il panpsichismo moderno definendolo un "limbo metafisico", proponendo invece l'illusionismo: una teoria secondo cui la coscienza, così come la percepiamo, non esiste realmente, ma è piuttosto un trucco del nostro cervello biologico estremamente evoluto.

Di contro, il biologo Rupert Sheldrake sostiene con fermezza che la coscienza è una realtà diffusa, non solo tra gli esseri umani ma attraverso tutto l'universo, includendo addirittura il sole e le sue dinamiche con la galassia. Sheldrake va oltre, suggerendo che il sole possa essere consapevole delle sue azioni, come l'emissione di flares solari, influenzando così direttamente la vita sulla Terra.

Questa complessa trama di teorie e speculazioni mostra quanto sia profondo e intricato il dibattito sulla natura della coscienza.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su