Teoricamente non c'è un limite per la durata della vita umana, secondo uno studio

Secondo una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Royal Society Open Science, gli esseri umani potrebbero vivere almeno fino a 130 anni... e forse anche ben oltre. Il documento ha esaminato nel dettaglio i cosiddetti "supercentenari", ovvero quelle persone che hanno superato la veneranda età di 110 anni.

Il rischio di morte aumenta durante la nostra vita, ma per poi stabilizzarsi verso una probabilità del "50 e 50". "Oltre i 110 anni si può pensare di vivere un altro anno come se fosse quasi come lanciare una bella moneta", ha dichiarato Anthony Davison, professore di statistica presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL), capo della ricerca.

Sulla base dei nostri dati a disposizione sembra probabile che gli esseri umani possano vivere almeno fino a 130 anni, ma la nuova ricerca afferma che non c'è un vero e proprio limite per la vita umana. Queste conclusioni - che ricordiamo sono puramente teoriche - sono state estrapolate da analisi statistiche simili fatte su set di dati di persone molto anziane.

In particolare, sono stati esaminati i set di dati di 1.100 supercentenari provenienti da 13 paesi (tra cui l'Italia). "Siamo stati in grado di dimostrare che se esiste un limite inferiore a 130 anni, dovremmo essere in grado di rilevarlo ora utilizzando i dati ora disponibili", ha aggiunto Davison. Tuttavia, solo perché gli umani possono teoricamente raggiungere 130 o oltre, non significa che possano farlo... nonostante alcuni miliardari abbiano intenzione di fermare l'invecchiamento.

Perfino all'età di 110 anni, secondo Davison, le possibilità di raggiungere 130 anni sono "circa una su un milione... non impossibile ma molto improbabile" (anche se fermare l'invecchiamento sembra essere possibile). Verso la fine del secolo potremmo vedere persone raggiungere questa età? "In assenza di importanti progressi medici e sociali, è altamente improbabile che vengano osservate età molto superiori a questa", afferma infine l'esperto.