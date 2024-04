I teorici della cospirazione pensano che l'eclissi darà inizio a eventi improponibili

Il prossimo lunedì sarà una data che in futuro molti ricorderanno negli Stati Uniti. L'eclisse totale promette di dare spettacolo e di poter effettuare delle particolari indagini sulla nostra atmosfera. Come spesso capita in queste situazioni, alcuni complottisti rischiano di rovinare tutto.

Una nuova teoria si sta infatti diffondendo rapidamente sui social. Alcuni teorici della cospirazione hanno infatti pubblicato alcuni post in cui asseriscono di essere convinti che l'eclisse porterà a un "massiccio sacrificio umano", tenuto nascosto dai potenti della Terra e dalla Chiesa.

Alcuni utenti su Reddit hanno infatti spiegato che sovrapponendo il tragitto di questa eclissi su una mappa con quella dell'eclissi totale del 2017 è possibile forma una X vicino a St. Louis e a una "pericolosa" faglia, tenuta sotto osservazione dai geologi.

"Se qualcosa dovesse innescare questa faglia, il disastro che ne deriverebbe potrebbe portare una grande perdita di vite umane per gli Stati Uniti" hanno scritto i cospirazionisti su Reddit, facendo riferimento al fatto che l'azione combinata del Sole e della Luna potrebbe far sorgere un terremoto di grandezze bibliche.



Per prevenire la catastrofe umanitaria e altri grandi disastri, alcuni settori deviati del governo americano starebbero quindi pensando di praticare dei sacrifici umani nella zona, nel preciso momento in cui la Luna oscurerà il Sole. Una teoria così bislacca che è stata ritenuta estrema dagli stessi cospirazionisti religiosi, che credono invece che Gesù si rincarnerà nella notte di domenica.



"Nelle ultime ore, le teorie più assurde stanno ottenendo molto successo in America" ha commentato un cittadino ai microfoni dell'ABC. Tra alieni che guiderebbero la Luna per atterrare durante il prossimo comizio di Donald Trump e veri e propri comizi religiosi, svolti in diretta televisiva o su Twich, in cui improbabili pastori cercano di dimostrare che questa sarà l'ultima eclissi, leggendo versetti della Bibbia, negli Stati Uniti si sta infatti diffondendo una frenesia cospirazionista, che era stata già paventata da diversi esperti.



Alcuni hanno persino ripreso la vecchia teoria che affermava che la Luna non fosse formata di roccia e che la sua luce provenisse dal suo interno, provocando le risa di tutti gli astrofili che nel corso delle ultime settimane hanno avuto il fiato sospeso per le sorti di tutte quelle sonde che hanno raggiunto la superficie lunare.

Questa non è la prima volta che un'eclisse diviene vittima della fantasia disturbata di alcuni creduloni. Già varie volte in passato altre eclissi erano state accusate di provocare sterilità, di condurre all'Apocalisse o di maledire le nazioni. Negli Stati Uniti del 2024 tuttavia ci si sarebbe aspettato che queste teorie avrebbero avuto maggiori difficoltà nel circolare tra le persone.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi p è uno dei più venduti oggi su