Abbiamo trovato un modo (teorico) per viaggiare nel passato

Il viaggio nel tempo, un concetto che ha a lungo affascinato scienziati e appassionati di fantascienza, potrebbe essere teoricamente possibile senza creare paradossi, secondo una recente scoperta.

Germain Tobar, uno studente di fisica dell'Università del Queensland in Australia, ha elaborato un modello matematico che dimostra come il viaggio nel tempo possa avvenire in conformità con le leggi della fisica classica e della relatività generale di Einstein, evitando i famosi paradossi temporali.

Il "paradosso del nonno", uno dei più noti dilemmi associati al viaggio nel tempo, suggerisce che se una persona viaggiasse indietro nel tempo e impedisse ai propri nonni di incontrarsi, non potrebbe esistere per intraprendere il viaggio nel tempo in primo luogo. Tuttavia, il lavoro di Tobar suggerisce che lo spazio-tempo potrebbe adattarsi per evitare tali paradossi.

Ad esempio, se un viaggiatore del tempo tentasse di impedire la diffusione di una malattia, il modello suggerisce che la malattia si diffonderebbe comunque attraverso un percorso diverso, eliminando il paradosso. Il modello di Tobar esamina l'influenza dei processi deterministici su un numero arbitrario di regioni nello spazio-tempo e dimostra come le curve temporali chiuse (previste da Einstein) possano coesistere con le regole della fisica classica e del libero arbitrio.

Secondo il supervisore della ricerca, il fisico Fabio Costa dell'Università del Queensland, i calcoli matematici confermano la possibilità di un viaggio nel tempo senza paradossi. Sebbene la teoria sia solida dal punto di vista matematico, la realizzazione pratica di una macchina del tempo rimane un obiettivo lontano.

Ovviamente - almeno attualmente - i concetti di macchine del tempo proposti dagli scienziati esistono solo come calcoli teorici.