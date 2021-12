A Teotihuacan, città precolombiana, c'è nascosto un lago di mercurio liquido

A circa 40 chilometri dalla moderna Città del Messico è possibile trovare Teotihuacan, città precolombiana, che fiorì tra il 100 avanti Cristo e il 750 dopo Cristo. Questo luogo, in confronto agli altri del periodo, era davvero gigantesco e nascosto all'interno delle tombe reali è stato trovato un lago di mercurio.

Nel 2003, infatti, due archeologi dell'Istituto nazionale di antropologia e storia del Messico hanno trovato un tunnel segreto che conduceva sotto la struttura. All'interno, nonostante si aspettavano di trovare oro e ricchezze, vennero trovati denti di coccodrillo, sculture di giaguaro, collane fatte di denti umani e molto altro. Ritrovamenti archeologi inediti vengono trovati ancora oggi.

La scoperta più strana fu, tuttavia, un paesaggio montuoso in miniatura con pozze di mercurio liquido che apparentemente raffiguravano dei laghi. Le pareti del tunnel vennero infuse con cura con pirite in polvere (chiamata anche oro degli sciocchi) per riflettere il mercurio, creando una sorta di "effetto riflettente" come se il luogo fosse circondato da stelle.

Secondo gli esperti questo tunnel - rimasto nascosto per 1800 anni - potrebbe rappresentare un fiume sacro del mondo sotterraneo che conduce alle tombe reali. Il mercurio era raro nell'antico Messico e difficile da estrarre; questo lago potrebbe essere servito inoltre come parte di un rituale secondo gli esperti, ma poiché non sono state trovate tombe reali nel tunnel nascosto, i ricercatori non sono stati in grado di identificare lo scopo della struttura.