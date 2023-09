Terapia spinale fa riprendere a camminare dei topi paralizzati

Certo, una paralisi causata da una lesione completa del midollo spinale sembra qualcosa di irreversibile; tuttavia, degli studiosi svizzeri e statunitensi stanno facendo grandi progressi al fine di far fronte a queste situazioni tragiche. Essi, infatti, hanno dimostrato che è possibile ripristinare la funzione motoria in topi paralizzati... Come?

Lo studio è stato pubblicato sull’autorevole rivista Science e ha scoperto che non basta far rigenerare i neuroni danneggiati, ma è importante indirizzare questi ultimi verso i loro bersagli. Ad esempio, a seguito di una lesione parziale, i neuroni del midollo spinale toracico si rigenerano e si connettono a quelli lombari, responsabili della deambulazione (il nomale movimento del corpo).

Successivamente, sono stati utilizzati dei vettori virali per stimolare l’orientamento e la crescita di questi neuroni, testando la terapie sui topi con una lesione completa.

Il risultato è stato sorprendente: i topi hanno recuperato la capacità di camminare, adottando dei movimenti simili ai mammiferi con danno parziale. I ricercatori sono convinti che questo è solo il primo passo verso una tecnologia che possa essere applicata anche sugli esseri umani.

“Pensiamo che la nostra terapia genica agirà in sinergia con le altre procedure che coinvolgono la stimolazione elettrica del midollo spinale”, dice il neuroscienziato Grégoire Courtine dell’EPFL.