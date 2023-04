Terapia del suono, una soluzione efficace o l'ennesima idiozia del web?

Se bazzicate in quella parte dell’Internet piena di sussurri, massaggi, ticchettii e “tapping” allora siete senza ombra di dubbio degli amanti dell’Autonomous sensory meridian response (ASMR) e di tutto quello che concerne il rilassamento dettato dai suoni. Ma cosa ne pensa la scienza della, più generica, terapia del suono?

La terapia del suono si avvale di specifiche onde sonore per aiutare i pazienti a rilassare sia il corpo che la mente, connaturando anche possibili effetti benefici sul sistema nervoso, sulla riduzione del dolore e sulla circolazione sanguigna.

Rifacendoci a un articolo pubblicato sul sito Healthline, la terapia del suono aiuta a ridurre lo stress e l’ansia, oltre a ridurre il dolore e a migliorare la qualità del sonno. Insomma, sembrerebbe un toccasana per chi è affetto da disturbi del sonno, dolori muscolari o articolari e frequenti mal di testa.

Tuttavia, risulta difficile inquadrare la terapia del sonno entro rigidi limiti di applicazioni: essa può avvenire grazie a musica rilassante, meditazione guidata o tramite suoni della natura. Ad esempio, gli operatori olistici si avvalgono di campane tibetane, strumenti a percussione o ciotole di cristallo per creare le onde sonore necessarie per rilassare mente e corpo.

Anche un noto magazine scientifico, l’Alternative Therapies in Health and Medicine, ha dovuto ammettere gli effetti positivi della terapia del suono, in quanto hanno constatato una riduzione dell’ansia e un miglioramento dell’umore sui pazienti con sintomi di depressione e ansia.