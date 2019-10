Terence Hill è Capitan America in questo deep fake, la tecnologia si diffonde in Italia

Dopo che il popolare programma televisivo "Striscia la Notizia" ha iniziato a mandare in onda dei deep fake (video che sfruttano l'intelligenza artificiale per modificare in modo simile alla realtà il volto di un soggetto), la tecnologia si è diffusa anche in Italia.

In particolare, i primi contenuti multimediali di questo tipo ad essere visti da molte persone nel nostro Paese sono iniziati a comparire su YouTube. Il video più visualizzato è sicuramente quello che ritrae lo YouTuber e doppiatore italiano Maurizio Merluzzo nei panni del protagonista del recente film Shazam (interpretato dall'attore Zachary Levi). Tra l'altro, Merluzzo è anche il doppiatore italiano del film, quindi il deep fake sembra essere riuscito piuttosto bene. Non a caso, il contenuto multimediale è stato visionato anche dallo stesso Merluzzo. "Che spettacolo", ha scritto il doppiatore.

Tuttavia, effettuando una breve ricerca sul sito di streaming video di proprietà di Google, si trovano anche molti altri deep fake tutti italiani. Tra questi, troviamo un contenuto multimediale, che potete vedere tramite il player presente qui sopra, in cui Terence Hill diventa Capitan America per qualche decina di secondi. Insomma, possiamo dire che la tecnologia sta iniziando a diffondersi anche in Italia.

Nel frattempo, "Striscia la Notizia" sta continuando a mandare in onda video deepfake con protagonisti Matteo Renzi, Matteo Salvini, Massimiliano Allegri e Sergio Mattarella. La scelta di utilizzare questa tecnologia ha attirato molte critiche, tanto che c'è stata una risposta da parte di "Striscia la Notizia" attraverso il suo sito ufficiale.

"Non accenna a placarsi la polemica intorno al video del finto Renzi che Striscia la notizia ha mandato in onda il 23 settembre. E stupisce che un polverone del genere si sia sollevato solo dopo la prima puntata, quando l'annuncio dell'inquietante provocazione che intendeva lanciare è stato dato dallo stesso Antonio Ricci ben quattro giorni prima", si legge sul portale dedicato al programma televisivo.