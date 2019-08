Terence Hill: 'Non mi piace la musica di J-Ax', ma è il video di Rovazzi

Terence Hill è un purista del rap? Preferisce la musica di Inoki, Noyz Narcos e soci a quella di J-Ax? No, è solamente il nuovo video della canzone "Senza pensieri" di Fabio Rovazzi, dove come al solito si verificano parecchie situazioni bizzarre.

Dopo aver descritto il significato del brano, l'influencer e cantante ha infatti deciso di pubblicare il classico video ufficiale, in cui compaiono innumerevoli personaggi famosi. Da J-Ax a Loredana Berté (i featuring) passando per Paolo Bonolis e Terence Hill. In particolare, l'attore di "Don Matteo", di "Un passo dal cielo" e degli storici film con Bud Spencer compare in una scena molto particolare, che per ovvi motivi non vi vogliamo spoilerare troppo, in cui afferma "(In riferimento a J-Ax, ndr) Non mi piace la sua musica".

Per chi non lo sapesse, all'interno del testo della canzone di Rovazzi non mancano critiche rivolte all'uso compulsivo dei social network, ai terrapiattisti e a coloro che diffondono le fake news. Ovviamente non vengono risparmiate anche altre categorie, ma per ulteriori informazioni vi invitiamo a vedere il video completo di "Senza pensieri feat. J-Ax, Loredana Bertè" tramite il player presente qui sopra. Nel frattempo, sembra proprio che Rovazzi si stia divertendo in questi mesi estivi, visto che ha provato la Formula 1 insieme al pilota Charles Leclerc.