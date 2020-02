Terminata una missione di simulazione della Luna di due settimane sul vulcano Mauna Loa

Mentre nel deserto dello Utah si sta simulando l'ambiente marziano, un equipaggio di sei scienziati è recentemente tornato da un viaggio di due settimane, servito per simulare l'ambiente lunare al di sopra di un vulcano delle Hawaii.

Gli scienziati hanno iniziato la loro missione il 18 gennaio e hanno lavorato e vissuto nell'habitat dell'Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, o HI-SEAS, nell'ambito della terza missione EuroMoonMars (EMMIHS-III). I ricercatori hanno soggiornato all'interno di una base situata presso un pendio del vulcano Mauna Loa, presente sin dal 2013.

In questi luoghi, è possibile testare come potrebbe essere per gli umani trascorrere del tempo in un luogo remoto, fuori dalla Terra. "La missione è stata grandiosa e sono molto triste che sia quasi finita", scrive Michaela Musilova, comandante della missione e direttore di HI-SEAS, a Space.com in una e-mail.

"Sono sempre stato appassionato di spazio e, quando lo sei, essere un astronauta è un sogno. Non vedo davvero l'ora di questa esperienza almeno per vedere se sono capace di una missione sulla Terra prima di andare nello spazio", ha dichiarato Priyanka Das Rajkakati, dirigente esecutivo dell'equipaggio, prima di entrare nell'habitat.

Dal loro ingresso nella struttura, l'equipaggio ha lavorato all'interno e attorno ad esso in attività extraveicolari (EVA) proprio come se fossero stati sul nostro satellite. I membri dell'equipaggio hanno testato robot e rover, eseguito operazioni di perforazione e tecniche di mappatura, hanno studiato i tunnel di lava (che potrebbero offrire un rifugio naturale per l'uomo) e la geologia del paesaggio "lunare" locale e molto altro ancora. Missioni come questa aiutano i ricercatori a raccogliere dati preziosi che possono ampliare la nostra comprensione di come potrebbe essere vivere e lavorare in luoghi non terrestri.