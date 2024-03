Questo termine spiegherà finalmente quello che avete sempre trovato assurdo nei cartoni

Hammerspace è un concetto affascinante e spesso umoristico nell'animazione, nei fumetti e nei videogiochi, che offre una spiegazione fantasiosa alla capacità dei personaggi di estrarre oggetti dal nulla. Questo spazio extradimensionale e immediatamente accessibile funge da deposito invisibile da cui i personaggi possono attingere qualsiasi cosa.

Originatosi nei cartoni animati della Golden Age dell'animazione americana, come i Looney Tunes della Warner Bros. e i Merrie Melodies, il fenomeno è stato in seguito battezzato "hammerspace" dai fan di anime e manga giapponesi, ispirati dalle esilaranti scene in cui personaggi femminili sferrano colpi ai loro controparti maschili con enormi martelli di legno apparsi dal nulla (una sorta di quinta dimensione).

Il termine "hammerspace" deriva da una gag ricorrente nell'animazione giapponese, dove un personaggio femminile reagisce all'offesa di un personaggio maschile materializzando un enorme maglio di legno (okine) per colpirlo in testa in modo esagerato e comico. Questa pratica ha trovato popolarità e riconoscimento in serie anime come Urusei Yatsura e Ranma ½, dove il comportamento del personaggio di Akane Tendo ha contribuito alla nascita del termin.

Altri esempi includono City Hunter, dove l'uso dei "martelli transdimensionali" da parte del personaggio di Kaori diventa uno degli elementi comici principali della serie, sollevando interrogativi divertiti sul loro immagazzinamento. Kodomo no Omocha offre un'altra variazione del tema, con la madre della protagonista che usa martelli giocattolo per interrompere i flussi di coscienza della figlia.

L'Hammerspace rimane un espediente narrativo amato per il suo fascino e la sua capacità di aggiungere elementi sorprendenti e comici alle storie, consentendo ai creatori di superare i limiti fisici e di sorprendere il pubblico. Al di là della sua funzione pratica all'interno delle trame, riflette la natura illimitata dell'immaginazione e la gioia intrinseca nel raccontare storie che sfidano le nostre aspettative sul mondo reale.