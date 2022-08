Le termiti di mare stanno divorando questo leggendario relitto

Tutti gli appassionati di storia marittima sanno chi è James Cook e la spedizione che intraprese, nel 1768, per il Pacifico, a bordo della leggendaria HMB Endeavour. Proprio all’inizio di quest’anno, gli archeologi australiani avrebbero individuato un relitto, a largo della Rhode Island, che potrebbe essere la nave in questione.

Gli archeologi americani hanno consigliato una maggior premura nel dichiarare al mondo intero di aver trovato il relitto di una delle navi più famose della storia. Ma oggi non disquisiremo sull’identità del pezzo di legno nelle profondità delle acque americane, bensì su ciò che lo sta divorando: i vermi.

Reuben Shipway, biologo marino dell'Università di Plymouth in Inghilterra, afferma che i vermi, noti anche come termiti di mare, stanno distruggendo la storica nave sottomarina. Shipway è specializzato in invertebrati marini che si cibano di legno e, quando ha saputo della lite sull'identificazione della nave, ha contattato il personale del Rhode Island Marine Archaeology Project per offrire la sua esperienza. All'inizio di questo mese, Shipway si è tuffato nel relitto noto al momento come RI 2394 che riposava sul fondale del porto di Newport e ha dato un'occhiata in giro.

Quello che vide non lo sorprese, ma creò un senso di urgenza: l’85% della nave mancava.

Ha portato i campioni in superficie, quindi li ha analizzati al microscopio. Shipway ha determinato che una specie di verme navale, chiamato Teredo navalis, era probabilmente responsabile del consumo della nave. Shipway ha anche stabilito che i gribbles (Limnoria isopoda), una specie diversa di parassita sottomarino, stavano mangiando l'esterno della nave.

Gran parte del legno rimanente è sepolto sotto i sedimenti, il che lo mantiene al sicuro da vermi e gribble. Ma tempeste e correnti potrebbero spingere da parte la stratificazione protettiva, esponendo quel poco che resta.

Tuttavia, gli scienziati non sanno come fermare, o quantomeno placare, l’azione di queste termiti di mare. Portare la nave a terra sarebbe costoso e potenzialmente dannoso, secondo il Boston Globe. I lombrichi svolgono un ruolo importante nell'ecosistema sottomarino, quindi eliminarli non è fattibile.

L'Endeavour, ovunque si trovi ora, fece il suo viaggio più iconico nell'agosto del 1768. Cook, un ufficiale di marina e cartografo britannico, e un equipaggio di oltre 90 uomini navigarono a sud verso l'Oceano Pacifico per osservare il passaggio di Venere in modo che gli scienziati potessero essere in grado di calcolare la distanza dalla Terra al Sole. Il viaggio aveva anche un altro obiettivo: individuare una misteriosa e sconosciuta “terra del sud” chiamata Terra Australis Incognita.

Cook ei suoi uomini raggiunsero infatti l'Australia, rivendicando la parte orientale del continente per la Gran Bretagna. Gli esploratori tracciarono anche le mappe della Nuova Zelanda e raccolsero migliaia di piante prima di tornare a casa nel luglio 1771.

