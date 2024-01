Termostato Smart compatibile con Alexa in offerta a metà prezzo

Se a fine 2023 ci siamo occupati dei migliori robot aspirapolvere smart dell'anno, una casa intelligente non passa solo per la pulizia. Se volete rendere più connessa la vostra casa, la nuova offerta su Amazon Italia potrebbe fare per voi.

Scontato del 46% sull'ultimo prezzo più basso, il cronotermostato smart V3+ Tadoo è compatibile con i principali contesti abitativi e sistemi di riscaldamento, oltre a supportare in maniera completa i principali assistenti vocali in circolazione, ovvero Siri, Alexa e Google Assistant.

Si tratta di un termostato cablato di facile installazione, che richiede energia elettrica per alimentare la connettività wireless e il display LCD e che consente di controllare sia caloriferi che riscaldamento a pavimento, sia con caldaia che con impianti a gas indipendenti.

Molto utile il controllo multistanza, soprattutto se si espande il proprio sistema con i plug-in dell'ecosistema Tadoo, ad esempio tramite l'acquisto delle teste termostatiche da installare sui termosifoni. Questi accessori sono eventualmente da acquistare a parte, mentre l'internet bridge per aumentare la portata della connessione è incluso nel prezzo dello starter pack.

Per quanto riguarda il costo, l'ultimo prezzo più basso era di 186,38 euro ma adesso viene proposto a soli 99,99 euro. Il prezzo consigliato, invece, è di ben 219,99 euro.