Terra 2.0, riparte la blockchain: c'è davvero speranza per LUNA?

Dopo l'annuncio di Terra 2.0, con un airdrop fissato per il 27 maggio 2022 e poi slittato al giorno successivo, i principali exchange hanno finalmente annunciato la loro partecipazione alla rinascita dell'ecosistema di Do Kwon.

In Italia, già Young Platform ha annunciato che avrebbe dato il suo contributo supportando l'airdrop e bloccando temporaneamente gli scambi sulle coppie con l'ex LUNA e ora LUNC (LUNA Classic).

Nel panorama globale, i partner sono molteplici e, tra questi, non potevano mancare colossi come Binance, KuCoin e Bitrue.

Il lancio della nuova blockchain, e non di una fork come ipotizzato pochi giorni dopo l'attacco a LUNA e UST, ha suscitato risposte contrastanti da parte del pubblico, tra chi la ritiene una mossa inutile e chi, invece, ripone speranza per una rinascita dell'intero ecosistema. Nel frattempo l'elefante nella stanza rimane l'incognita sul recupero dei risparmi di una vita da parte dei principali, sfortunati investitori nella rete.

Quanto ai progetti e alle dApp presenti su Terra, dal momento che Terra 2.0 è, appunto, un nuovo network e non una fork, gli sviluppatori dovranno manualmente spostarli e lanciarli sulla nuova piattaforma.

Attualmente, il valore di scambio unitario del singolo token sulla nuova blockchain è di circa 6 dollari, mentre all'apertura, secondo il tracciamento di CoinMarketCap, era di poco più di 17 dollari.

Nel frattempo, ricordiamo che di recente abbiamo anche provato a ripercorrere un pezzo della vita del creatore dell'ecosistema, nel nostro breve speciale sulla storia di Do Kwon e di Terra.