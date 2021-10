La Terra 84 milioni di anni fa si è ribaltata ed ecco come facciamo a saperlo

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications, circa 84 milioni di anni fa la Terra si è ribaltata su un lato. Il movimento ovviamente ha impiegato milioni di anni per compiersi, e le prove di quanto affermato nel documento potrebbe trovarsi proprio nelle montagne degli Appennini. Sì, proprio in Italia.

Gli scienziati non solo affermano di aver trovato chiari segni del movimento della Terra, ma sono stati in grado di misurare lo spostamento di 12 gradi - avvenuto in circa 4 milioni di anni - seguito da un'inversione. Il movimento in questione è chiamato "True polar wander" (letteralmente "Vero giro polare"), per distinguerlo dal solo movimento dei poli magnetici (anche oggi il Polo Nord magnetico della Terra si sta spostando).

In questo caso in gioco ci sarebbe l'intero guscio roccioso del pianeta - il mantello solido e la crosta - che ruotano attorno al nucleo esterno liquido, secondo quanto affermato dal professor Joe Kirshvink del Caltech (a proposito, perché il nucleo della Terra non fonde il pianeta?). Questo "true polar wander" esiste su piccola scala, così come hanno confermato i satelliti, ma è ancora dibattuta la possibilità che si siano verificati movimenti di molti gradi come quelli analizzati in questa sede.

Le montagne degli Appennini sono il luogo perfetto per studiare questi movimenti perché è possibile trovare depositi di calcare dell'era Cretaceo noti come Scaglia Rossa che hanno formato, a loro volta, dei depositi di magnetite, un materiale ferroso che segue la disposizione locale delle linee di forza del campo magnetico al momento della sua creazione.

Tra 87 e 78 milioni di anni fa queste montagne - secondo quanto analizzato - hanno oscillato di 12 gradi, prima di tornare quasi nello stesso identico posto. Il documento si basa su 1.090 campioni provenienti da due sezioni stratigrafiche parallele. Nonostante sia stato scoperto l'effetto, la causa dell'inversione rimane ancora sconosciuta.