La Terra potrebbe essere ancora più abitabile... basta 'solo' spostare l'orbita di Giove

Abbiamo già trovato dei pianeti capaci di ospitare la vita (almeno sulla carta) ma non abbiamo mai trovato dei luoghi perfetti come il nostro mondo. Tuttavia un nuovo studio ha rivelato che la Terra non è abitabile come pensiamo e, in effetti, potrebbe esserlo ancora di più. Come? Sposando "solo" l'orbita di Giove.

Ovviamente nel nuovo studio pubblicato sulla rivista The Astronomical Journal gli scienziati non intendono sul serio (anche perché non sarebbe possibile), ma si tratta di uno studio importante che ci fa capire quali siano tutti gli "ingredienti" che rendono il nostro pianeta abitabile.

"Se la posizione di Giove rimanesse la stessa, ma la forma della sua orbita cambiasse, potrebbe effettivamente aumentare l'abitabilità della Terra", afferma la scienziata planetaria Pam Vervoort dell'Università della California, Riverside. Nel 2019 il team internazionale di ricercatori ha pubblicato uno studio in cui ha dimostrato, sulla base di simulazioni computerizzate, che alterare l'orbita di Giove potrebbe rendere molto rapidamente instabile l'intero Sistema Solare... oggi questo documento viene visto da un altro punto di vista.

Attualmente, Giove ha un'orbita leggermente ellittica, quasi circolare. Se quell'orbita venisse allungata avrebbe un effetto molto evidente sul resto del Sistema Solare. Per la Terra, ciò si tradurrebbe in un aumento dell'eccentricità e alcune parti del pianeta si avvicinerebbero al Sole, riscaldandosi in un intervallo temperato e abitabile.

Tuttavia, se l'orbita del gigante gassoso cambiasse più del dovuto, il nostro pianeta ne risentirebbe. "È importante capire l'impatto che Giove ha avuto sul clima terrestre nel tempo, come il suo effetto sulla nostra orbita ci ha cambiato in passato e come potrebbe cambiarci ancora una volta in futuro", afferma infine Vervoort. Insomma, meglio non rischiare e lasciare il corpo celeste da record al suo posto.