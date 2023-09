In questo luogo sulla Terra l'acqua non bolle a 100 gradi, ma a 68

L'acqua, elemento essenziale per la vita, ha sempre affascinato gli scienziati con le sue proprietà uniche e i suoi comportamenti apparentemente contraddittori. Mentre la maggior parte di noi conosce le temperature standard di ebollizione e congelamento dell'acqua, 100°C e 0°C rispettivamente, queste possono variare in base a diversi fattori.

Dove possiamo trovare le temperature di ebollizione più basse e di congelamento più alte dell'acqua sulla Terra? Per scoprirlo, dobbiamo cercare nei luoghi con l'aria più sottile. Infatti, quest'ultima dipende in gran parte dalla pressione atmosferica.

Ad esempio, sull'Everest, il punto più alto della Terra, l'acqua bolle a soli 68°C (non è proprio il punto più alto del mondo). Eppure, nonostante sia calda, non sarebbe l'ideale per preparare un buon caffè, che richiede una temperatura di almeno 87°C. D'altra parte, la temperatura di congelamento dell'acqua varia relativamente poco con la pressione.

Non abbiamo ancora finito, però: esistono fenomeni naturali che permettono la formazione di ghiaccio anche quando la temperatura dell'aria è sopra lo zero. Questo avviene grazie al raffreddamento radiativo, un fenomeno ben noto ai residenti di alcune regioni desertiche.

In queste condizioni, l'acqua in una pozza può congelarsi anche se la temperatura dell'aria circostante è di 5°C, ben al di sopra del punto di congelamento. Questi sorprendenti comportamenti del liquido ci mostrano quanto sia affascinante e misterioso questo elemento vitale (che può assumere due forme differenti).