La Terra ha appena superato sei dei nove confini che la mantengono abitabile

Un gruppo internazionale di scienziati ha appena effettuato un "check-up di salute" per il nostro pianeta - come se fosse all'ospedale per un controllo - e i risultati sono preoccupanti. Molto preoccupanti.

Secondo uno studio pubblicato su Science Advances, la Terra ha nove "confini planetari" che indicano la sua salute generale, e l'umanità ne ha già superato sei. Questi vanno dal cambiamento climatico alla biodiversità, dalla disponibilità di acqua dolce all'inquinamento da nutrienti.

E non stiamo parlando di "punti di non ritorno", ma di segnali che ci mostrano l'impatto umano sull'ambiente. Katherine Richardson, autrice principale dello studio, lo definisce un "campanello d'allarme", simile alla pressione sanguigna in un essere umano. Se la pressione è troppo alta, è un segnale che il rischio è elevato e che è necessario intervenire.

La ricerca, che attinge da oltre 2000 studi, sottolinea che questi nove fattori sono profondamente interconnessi. Ad esempio, il clima ha ripercussioni su altri, come la biodiversità. Al contrario, rafforzare un aspetto può aiutare gli altri. Pulire la terra e ripristinare le foreste ai livelli della fine del XX secolo potrebbe immagazzinare più anidride carbonica, contribuendo a mitigare il cambiamento climatico.

Questo studio è il primo a stabilire limiti numerici per tutti i confini, fornendo dettagli su come valutare l'integrità funzionale, ovvero la produttività delle piante. Per rimanere a un livello sano, gli esseri umani dovrebbero utilizzare non più del 10% della biomassa vegetale, ma attualmente ne utilizziamo circa il 30%.

C'è almeno una piccola, buona, notizia: uno dei confini, quello dell'ozono, sta migliorando grazie agli sforzi globali avviati dal Protocollo di Montreal nel 1987. Questo dimostra che un cambiamento coordinato su larga scala è necessario per affrontare le altre categorie in pericolo.