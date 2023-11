La Terra ha appena superato la soglia critica di 2°C

Secondo i dati provvisori, la temperatura media globale ha superato, seppur brevemente, la soglia critica di 2°C sopra i livelli pre-industriali, un traguardo che gli scienziati del clima temevano da tempo. Questo episodio non è un caso isolato, ma piuttosto l'ultimo di una serie di segnali allarmanti che indicano una tendenza in crescita.

Un mondo riscaldato di 2°C rispetto all'era pre-industriale è un panorama dove la sopravvivenza di oltre il 99% delle barriere coralline è compromessa, dove la biodiversità subisce un declino drastico, e dove centinaia di milioni di persone potrebbero trovarsi in povertà a causa degli impatti climatici. Questa realtà, una volta considerata un lontano scenario futuro, si sta avvicinando con preoccupante rapidità.

Il 2015 ha visto la nascita dell'Accordo di Parigi sul clima, un patto internazionale che mirava a mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto dei 2°C, con l'obiettivo ambizioso di limitarlo a 1,5°C. Tuttavia, nonostante gli sforzi, i dati recenti indicano che stiamo sfiorando pericolosamente questi limiti. Quest'anno, in particolare, ha registrato temperature che hanno infranto ogni record precedente, con previsioni che suggeriscono un ulteriore aumento nel 2024.

Questi eventi non sono semplici anomalie, ma segnali di un cambiamento profondo e persistente. La comunità scientifica e gli attivisti per il clima parlano di "mantenere vivo l'1,5°C", esprimendo la speranza che il mondo possa agire in modo sufficiente per rimanere ben al di sotto della soglia dei 2°C. Questi recenti sviluppi, sebbene non segnino la fine di questa speranza, dovrebbero suonare come un campanello d'allarme per il futuro che ci attende se non agiamo con decisione e rapidità.