Sulla Terra in arrivo oggi i campioni dell'asteroide Ryugu: ecco lo streaming dell'evento

Finalmente, la navicella spaziale giapponese Hayabusa2 - dopo ben sei anni nello spazio - sta per consegnare un prezioso pezzo di asteroide sulla Terra, proprio quest'oggi. L'interno processo, infatti, potrà essere comodamente visto da casa.

La capsula rientrerà nell'atmosfera terrestre in rotta verso Woomera, nell'Australia meridionale, la stessa regione in cui la missione precedente Hayabusa ha consegnato il suo campione di asteroidi nel 2010. La copertura per il rientro della capsula inizierà oggi, sabato 5 dicembre alle 18:00 (ora italiana ovviamente) e sarà trasmessa in diretta su Youtube.

Si tratta di un evento senza precedenti: se l'atterraggio dovesse andare secondo i piani, i team scientifici di tutto il mondo analizzeranno il campione di Ryugu per conoscere i primi momenti del nostro Sistema Solare. Queste pietre cosmiche, infatti, si sono formati mentre il nostro quartiere galattico era ancora giovane. Studiando gli asteroidi, possiamo sapere molto dei primi "anni di vita".

Non lo solo l'agenzia spaziale giapponese: anche la NASA ha una missione in corso che gli restituirà dei campioni di un asteroide, la missione OSIRIS-REx - di cui vi abbiamo già ampiamente parlato. La Cina, invece, sta per ricevere anch'essa dei campioni, ma non di pietre spaziali, ma campioni direttamente dalla Luna, nell'ambito della missione Chang'e 5.

Insomma, non vediamo l'ora di saperne di più.