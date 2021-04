La Terra sta attraversando i resti di una o più supernove da più di 30 mila anni

Studiando la polvere radioattiva depositatasi nei fondali oceanici, alcuni ricercatori hanno scoperto che la Terra si sta muovendo attraverso i resti di una massiccia esplosione stellare. Negli ultimi 33 mila anni questo "resto di supernova" ha disseminato sul nostro pianeta un raro isotopo del ferro.

Lo studio è stato pubblicato nell'estate 2020 sulla gazzetta ufficiale della National Academy of Sciences, evidenziando come la presenza dell'isotopo radioattivo "Fe-60" (leggasi "ferro 60") sia la prova che la Terra sta attraversando un resto di una supernova.

Secondo quanto riportato dal autore capo della ricerca Anton Wallner e dai suoi colleghi, nei nostri fondali oceanici vi è una massiccia dose di questo isotopo. I resti fossili da cui è stato analizzato il Fe-60 risalgono inoltre a circa 33 mila anni fa ed è improbabile che sia un deposito di esclusiva natura terrestre.

Per essere un Fe-60 di origine terrestre – spiegano i ricercatori – avrebbe dovuto sedimentarsi con le rocce del pianeta già 4.5 miliardi di anni, quando la Terra ha iniziato a formarsi; l’isotopo del Ferro in questione non ha una vita così lunga, e decade in circa 15 milioni di anni, quindi deve essere in qualche modo "caduto" dal cielo e depositatosi nel corso dei millenni.

La pioggia e gli agenti atmosferici sono spesso ottimi trasportatori di piccoli elementi e particelle cosmiche, come affermato anche da Wallner: “Potrebbe essere plausibile che la presenza delle particelle di cui stiamo parlando sia dovuta al fatto che la Terra sta 'navigando' in una scia di detriti di una supernova. Stiamo passando in una zona della nostra galassia chiamata Local Interstellar Cloud, composta da gas, polvere e plasma."

A confermare la tesi, ci sono anche dei recenti ritrovamenti fatti in Antartide, in cui sembra sia stato rilevato del Fe-60 negli strati di neve e ghiaccio, risalenti a non più di una ventina d'anni fa. Secondo i ricercatori però, tutta questa quantità dell'isotopo potrebbe non necessariamente provenire dalla stessa supernova, ma potrebbe essere un accumulo di diverse esplosioni raggruppatesi nel tempo: "questa nube potrebbe essersi formata dai resti di precedenti esplosioni di supernova, non più lontane di 300-400 anni luce."

Di recente, è stata avvistata la supernova più brillante di sempre, a circa 3.6 miliardi di anni luce da noi.