Sappiamo con precisione quanto è lontano il Sole dalla Terra. Questa misura è chiamata "distanza astronomica" ed è pari esattamente a 149.597.870,700 chilometri, ma contrariamente a quello che potrete pensare non è statica e cambia anno dopo anno. Quindi potreste chiedervi: ma la Terra si sta avvicinando al Sole o si sta allontanando?

Potreste non crederci, ma la nostra stella si sta allontanando dalla Terra. A causa dell'orbita ovale, infatti, la distanza dal Sole può variare da 147,1 milioni a 152,1 milioni di km, ma in media questa lunghezza aumenta inesorabilmente sempre di più. Il motivo è da ricercare in due cause principali: la prima riguarda la perdita di massa dell'astro, mentre l'altra coinvolge le stesse forze che causano le maree sul nostro mondo.

Riguardo alla prima motivazione, poiché il sole produce costantemente energia, perde continuamente materiale. La forza dell'attrazione gravitazionale di un oggetto è proporzionale alla sua massa e, perdendo quest'ultima, la sua attrazione sulla Terra si indebolisce, portando il nostro pianeta ad allontanarsi dalla nostra stella di circa 6 centimetri all'anno.

Aspettate a cercare sul web un volo diretto per Marte, perché si tratta di una distanza trascurabile e che non ha alcun effetto, soprattutto rispetto alla normale variazione della distanza orbitale terrestre (preoccupatevi piuttosto se sparisse la Luna). Gli effetti delle maree sono ancora più trascurabili, con un allontanamento stimato di circa 0,0003 cm dal Sole ogni anno.

Insomma, è vero che il Sole si sta allontanando da noi a una distanza di 6 centimetri all'anno, ma non c'è alcun pericolo.