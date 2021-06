La Terra sembra avere un 'ciclo' di catastrofi che si ripete: ecco ogni quanto tempo

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Geoscience Frontiers ci racconta di un "ciclo" di catastrofi che avvengono sulla Terra ogni circa 27,5 milioni di anni. Durante ogni clic di questo "orologio delle catastrofi", il nostro pianeta sembra subire un grave evento di estinzione della vita.

"Molti geologi ritengono che gli eventi geologici siano casuali nel corso del tempo", afferma Michael Rampino, un geologo e professore alla New York University e autore principale dello studio. "Il nostro studio fornisce prove statistiche per un ciclo comune, suggerendo che questi eventi geologici siano correlati e non casuali".

Grazie alle tecniche più recenti, il team di esperti ha esaminato 260 milioni di anni di dati geologici e, in particolare, 89 eventi geologici con una grande precisione. Nel corso dei 260 milioni di anni, questi eventi sono stati raggruppati in circa dieci diversi punti nel tempo... distanti tra loro appunto circa 27,5 milioni di anni.

Non si tratta del primo studio del genere, poiché un documento del 2018 parlava dello stesso punto di vista. L'ultimo evento catastrofico sembra essere stato 7 milioni di anni fa, quindi il prossimo "ciclo" dovrebbe verificarsi all'incirca tra 20 milioni di anni (possiamo stare tranquilli per adesso). Il ciclo degli eventi può essere causato da alcune attività che si verificano all'interno della Terra, che potrebbero ciclicamente dare origine alla tettonica delle placche e ai cambiamenti climatici.

Sicuramente una scoperta incredibile, ma che deve essere supportata da numerosissimi altri studi perché per adesso quella che è stata trovata nello studio potrebbe essere nient'altro che una "coincidenza". Sicuramente per affermare quanto detto si dovrebbero prendere in considerazione gli altri periodi ancora più remoti del nostro pianeta.