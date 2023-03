La Terra colpita dalla più forte tempesta geomagnetica degli ultimi 6 anni

Il clima spaziale viene tenuto sempre sotto controllo da parte degli addetti ai lavori perché non è raro che una tempesta geomagnetica possa causare disastri. Così, proprio recentemente, gli scienziati hanno individuato la più forte tempesta geomagnetica degli ultimi 6 anni che ha colpito il nostro pianeta.

La National Oceanic And Atmospheric Agency (NOAA, dipartimento degli Stati Uniti) ha un'unità di previsioni meteorologiche spaziali che tiene d'occhio l'attività del Sole. La tempesta, in particolare, ha avuto una valutazione G4, contrassegnandola come grave, ed è stata classificata solo un livello al di sotto del massimo.

Ovviamente per noi esseri umani non c'è alcun pericolo, ma un evento del genere potrebbe avere forti influenze sulla tecnologia. Un avvenimento simile, infatti, qualche tempo fa ha distrutto dei satelliti Starlink, mentre poiché le modifiche al campo magnetico da un lato spostano l'atmosfera dall'altro, la rendono più densa e rallentano ancora di più i satelliti. Per questo motivo rischiano di essere rallentati così tanto nel tempo da ricadere sulla Terra.

Una tempesta geomagnetica G4 potrebbe peggiorare (e di molto) la qualità dei sistemi globali di navigazione satellitare, rendendo più difficile la navigazione a terra, in aria e in mare. Avvenimenti del genere, inoltre, creano anche alcuni delle aurore boreali più spettacolari che possano mai essere viste dal nostro pianeta.