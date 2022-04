La vita sulla Terra potrebbe esser comparsa molto prima di quanto immaginiamo

Tutta la vita sul nostro pianeta è probabilmente emersa da minuscoli filamenti risalenti alla storia antica della Terra. Qualche tempo dopo, si diversificarono, ramificandosi in lignaggi che lo aiutarono a sopravvivere.

Il momento esatto in cui si sono verificati questi momenti è un tassello delicato per la comunità scientifica, ma una nuova ricerca suggerisce che entrambi i passaggi potrebbero essere avvenuti prima di quanto pensassimo in precedenza.

Lo studio, condotto dai ricercatori dell'University College di Londra, si basa su prove di vita microbica diversificata all'interno di un pezzo di roccia delle dimensioni di un pugno nel Québec, in Canada, datato da circa 3,75 miliardi a 4,28 miliardi di anni. Nel 2017, i ricercatori che l'hanno scoperto hanno ipotizzato che le strutture nella roccia - minuscoli filamenti, protuberanze e tubi - fossero state lasciate da batteri antichi.

Ma non tutti erano convinti che queste strutture, che avrebbero spostato indietro di almeno 300 milioni di anni la data dei primi segni di vita sulla Terra, fossero di origine biologica.

Tuttavia, dopo un'ulteriore analisi approfondita della roccia, la squadra ha scoperto una composizione ancora più grande e complessa di quelle precedentemente identificate. All'interno della pietra c'era una struttura a stelo con rami paralleli su un lato lunghi quasi un centimetro, oltre a centinaia di sfere distorte, o ellissoidi, lungo i tubi e i filamenti.

"Ciò significa che la vita potrebbe essere iniziata appena 300 milioni di anni dopo la formazione della Terra. In termini geologici, è estremamente breve: circa un giro del Sole attorno alla galassia", afferma l'autore principale dello studio, il geochimico Dominic Papineau dell'UCL.

La domanda chiave per Papineau e i suoi colleghi era se fosse possibile che queste strutture si fossero formate attraverso reazioni chimiche non legate agli esseri viventi. Secondo il documento, alcune delle strutture più piccole avrebbero potuto plausibilmente essere il prodotto di reazioni abiotiche, tuttavia, lo stelo "simile a un albero" appena identificato è molto probabilmente di origine biologica, poiché nessuna struttura simile, creata solo attraverso reazioni chimiche, è stato trovato prima.

Le sostanze chimiche sono coerenti con i processi di estrazione di energia nei batteri che avrebbero coinvolto ferro e zolfo; a seconda dell'interpretazione delle composizioni chimiche, potrebbero esserci anche accenni a una versione della fotosintesi.

Questa scoperta indica la possibilità che la fase primordiale della Terra – solo 300 milioni di anni dopo la sua formazione – fosse abitata da una particolare tipologia di vita microbica.

La roccia è stata analizzata attraverso microscopi Raman (che utilizzano la diffusione della luce per determinare le strutture chimiche) e ricreando digitalmente sezioni della pietra con un supercomputer che ha elaborato migliaia di immagini da due tecniche di imaging ad alta risoluzione.

Il pezzo di roccia in questione è stato raccolto da Papineau nel 2008 dalla Nuvvuagittuq Supracrustal Belt (NSB) del Québec, che un tempo faceva parte del fondale marino. L'NSB contiene alcune delle più antiche rocce sedimentarie conosciute sulla Terra.

[D. Papineau]