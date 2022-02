Sulla Terra devono essere ancora scoperti oltre 9.000 specie di alberi

Senza alcun dubbio sono tantissime le specie sulla Terra che devono essere ancora scoperte. Questo ovviamente vale anche per le specie vegetali: si stima che ci siano all'incirca 73.000 specie di alberi in totale sulla Terra, ma finora ne abbiamo documentate solo circa 64.000.

"Abbiamo combinato i singoli set di dati in un enorme set di dati globale di dati", ha dichiarato l'ecologo forestale Jingjing Liang della Purdue University. "Abbiamo raccolto informazioni sulle specie degli alberi, le dimensioni e altre caratteristiche. Questi dati contengono il numero di specie di alberi in tutto il mondo ed è come un puzzle con pezzi sparsi per il globo". Proteggere gli alberi secolari è importante, poiché da loro dipendono foreste intere.

Dopo aver fatto le dovute ricerche e analisi, i ricercatori hanno concluso che ci sono probabilmente circa 9.200 specie di alberi ancora da scoprire (nonostante questa sia una stima basata su dati incompleti). "Le nostre stime su scala continentale mostrano che circa il 43% di tutte le specie arboree della Terra si trova in Sud America, seguito da Eurasia (22%), Africa (16%), Nord America (15%) e Oceania (11%)" si legge sulla rivista PNAS.

Le specie sudamericane non ancora scoperte costituiscono circa il 40%. "Oltre alle 27.000 specie di alberi conosciute in Sud America, potrebbero esserci altre 4.000 specie ancora da scoprire", afferma Peter Reich dell'Università del Michigan. "Questo nuovo set di dati globale è un pezzo di puzzle significativo in ecologia e biodiversità", afferma il ricercatore Andy Marshall dell'Università della Sunshine Coast in Australia.

A proposito, sapete che esistono alberi che camminano? Ecco a voi il Great Banyan.