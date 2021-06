Ecco quanta terra dobbiamo ripristinare per salvare il nostro pianeta

Le Nazioni Unite stanno esortando i governi di tutto il mondo a riqualificare un miliardo di ettari di terra degradata durante i prossimi dieci anni. Si sta parlando di una quantità di terra grande più o meno quanto la Cina. Sicuramente un obiettivo davvero difficile da attuare... e ancora più difficile da raggiungere.

"La necessità di ripristinare gli ecosistemi danneggiati non è mai stata così grande", sottolinea un nuovo rapporto delle Nazioni Unite. "Il degrado sta minando i guadagni di sviluppo duramente conquistati e minacciando il benessere dei giovani di oggi e delle generazioni future, rendendo gli impegni nazionali sempre più difficili e costosi da raggiungere".

Viene chiamato "Rewilding", ovvero il ripristino della funzione dell'ecosistema e cambiare il modo in cui coltiviamo per ripristinare la salute del suolo. Se riusciamo a ripristinare anche solo una frazione di quanto richiesto dall'ONU, i benefici saranno tantissimi. Ripristinare 350 milioni di ettari di habitat terrestri e acquatici degradati potrebbe generare 9 trilioni di dollari in servizi ecosistemici e rimuovere quasi 26 gigatonnellate di gas serra dall'atmosfera (per farvi capire, nel 2019 l'umanità ha emesso 29 gigatonnelate di anidride carbonica).

"È facile perdere la speranza quando pensiamo alla vastità delle sfide che affrontiamo e alla valanga di cattive notizie con cui ci svegliamo ogni mattina", afferma Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP). "Ma proprio come abbiamo causato la crisi climatica, la crisi della biodiversità e la crisi dell'inquinamento, possiamo invertire il danno che abbiamo fatto".

Il ripristino degli ecosistemi, quindi, potrebbe aiutarci a ridurre ciò che abbiamo fatto. Un terzo dei terreni agricoli del mondo è degradato e un terzo di tutte le specie ittiche commerciali è sovrasfruttato: dal 1970, quasi il 90% delle zone umide del pianeta è stato distrutto. Le Nazione Unite ci hanno avvisato, adesso si deve agire.