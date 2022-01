Sulla Terra esiste un incendio che brucia da oltre 6.000 anni: il motivo è straordinario

Il fuoco è uno degli elementi più distruttivi in natura e il suo espandersi genera delle vere e proprie catastrofi. Abbiamo già appurato le conseguenze di alcuni fenomeni incendiari degli ultimi anni, come il più vasto incendio della storia in Siberia. Oggi scopriremo l’inestinguibile incendio che brucia sulla Terra da 6.000 anni.

L’incredibile fenomeno combustivo è localizzato a nord di Sydney, in Australia, in quella che viene denominata “Montagna Ardente”. Si tratta del più antico incendio conosciuto sulla Terra e sta bruciando nel sottosuolo da svariati millenni.

L’evento pirico è catalogato come fuoco di carbone, uno delle migliaia che attualmente bruciano nel sottosuolo, ed è situato al di sotto del monte Wingen, nello stato del Nuovo Galles del Sud.

La maggiore caratteristica di tali incendi è quella di risultare inestinguibili una volta scatenati. Non si tratta di fiamme veloci e appariscenti, ma, lentamente ed inesorabilmente, si propagano nei giacimenti di carbone naturale, ammantando il sottosuolo terrestre.

Guillermo Rein, professore ed esperto di eventi pirici all'Imperial College di Londra, in merito all’espansione delle fiamme, ha dichiarato "Nessuno conosce le dimensioni del fuoco sotto Burning Mountain, è possibile solo dedurle", ma, provando ad effettuare una stima, continua "Probabilmente è una palla di circa 5-10 metri di diametro, che raggiunge temperature di 1.000 gradi Celsius".

Le peculiarità di tali fuochi sono molteplici, trattandosi di eventi molto diversi dai tipici incendi. I fuochi di carbone sono fumanti e non presentano fiamma, molto simili ad una sorta di braci riarse. Tali fiamme non presentano neppure l’appariscenza catastrofica degli incendi di gas nei giacimenti, le cui fiamme avvolgono persino i corsi d’acqua.

Attualmente l’incendio sta ardendo ad una profondità di 30m e viaggia verso sud a circa 1m all’anno. Trovandosi nel sottosuolo, l'incendio risulta pressoché invisibile e le uniche evidenze della sua presenza sono gli sbuffi di fumo, la cenere, la temperatura del terreno e l’odore sulfureo che aleggia nei dintorni. Il suo percorso, invece, viene indicato dalla cenere e dal suolo privo di vegetazione.

In che modo e quando tale incendio ha avuto origine? Attualmente gli scienziati non hanno conferme sull’evento di innesco dell’evento. Venne avvistato per la prima volta nel 1828 da un contadino che credeva di aver scoperto un vulcano. Un anno dopo le prime stime geologiche evinsero che non si trattava di un vulcano ma di un incendio in un giacimento di carbone.

In seguito, le misurazioni effettuate sancirono che l'incendio aveva percorso circa 6,5 Km dalla sua genesi, attestandolo ad almeno 6.000 anni fa, periodo a cui è possibile ricondurre l’origine del monumento della famosa pietra di Artù.

Rein afferma che le cause più probabili dell’innesco del fenomeno pirico siano ascrivibili a fattori naturali, ma aggiunge "Non è possibile escludere l'interferenza antropogenica” e continuando "Potrebbe essere stato un incendio violento causato da un fulmine che ha incendiato un affioramento o potrebbe essere stato un incendio autoriscaldante".

La combustione spontanea è provocata dalla prossimità alla superficie del giacimento in questione, esponendo il combustibile ad una maggiore quantità di ossigeno. In tal modo, al verificarsi di giornate calde e di sole battente, il carbone subisce un incremento termico, che può provocare l’innesco.

Un altro elemento affascinante è l’età del fuoco. Si ipotizza che potrebbe risalire a molto prima di 6.000 anni. "Non ha solo 6.000 anni... ha almeno 6.000 anni. Potrebbe avere centinaia di migliaia di anni" suggerisce Rein. In tal senso potrebbe essere molto più prossimo alla scoperta antropica del fuoco come primo contenuto virale dell’umanità.

Va specificato che le prove a favore di tale ipotesi vanno prese con cautela, perché non sono state ancora pubblicate, né sottoposte a peer review.

Per quanto ancora potrebbe continuare a bruciare l’incendio del monte Wingen? La risposta a questa domanda non esiste, ma, grazie alle scorte di ossigeno virtualmente illimitate, "Potrebbe bruciare per migliaia di anni senza l'intervento umano" conclude Rein.