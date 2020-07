Sulla Terra esiste un ottavo continente sommerso, la Zealandia: ecco il suo aspetto

Sul nostro pianeta esiste un ottavo continente sommerso, la Zealandia, coperto per il 94% dalle acque dell'Oceano Pacifico. Questa massa di terra è stata confermata nel 2017, ma gli esperti fino ad oggi non erano stati in grado di mappare tutta la sua ampiezza. Dei ricercatori, infatti, hanno mappato il continente con dettagli senza precedenti.

"Abbiamo creato queste mappe per fornire un quadro accurato, completo e aggiornato della geologia dell'area della Nuova Zelanda e del Pacifico sud-occidentale", afferma l'esperto che ha guidato i lavori, Nick Mortimer. Gli scienziati hanno mappato la batimetria che circonda la Zealandia, la forma e la profondità del fondo oceanico, insieme al suo profilo tettonico.

Stiamo parlando di un "pezzo" di terra di circa 5 milioni di chilometri quadrati, circa la metà delle dimensioni dell'Australia. Solo il 6% del continente è al di sopra del livello del mare, e forma la base delle isole del nord, del sud della Nuova Zelanda e dell'isola della Nuova Caledonia. Il resto è tutto sott'acqua.

La mappa fa parte di un'iniziativa globale per mappare l'intero fondo oceanico del pianeta entro il 2030. Queste mappe mostrano che la Zealandia è un vero e proprio continente. Fino al 2017, infatti, la terra sommersa era classificata come "microcontinente". Secondo Mortimer, tuttavia, la Zealandia ha tutte le carte in regola per avere lo status di continente: ha confini chiaramente definiti, occupa un'area superiore a 1 milione di chilometri quadrati, è elevata sopra la crosta oceanica circostante e ha una crosta continentale più spessa della crosta oceanica.



Volete esplorare ancora di più il continente sperduto? Grazie a questo sito web potrete farlo.