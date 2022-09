Sulla Terra è esistita una scimmia gigante e alta più di tre metri? Il Gigantopithecus

Per più di 1.7 milioni di anni il Gigantopithecus, la scimmia più grande che abbia mai camminato sulla Terra, ha governato le foreste dell'Asia orientale. Sappiamo che in passato sono esistite creature gigantesche sul nostro pianeta, ma questa è una delle più affascinanti.

Non sappiamo quando si estinse l'animale. C'è chi dice 100.000 anni fa - e in questo caso potrebbe essere esistita durante lo stesso periodo dell'Homo sapiens - e chi dice che sia esistita 300.000 anni fa. Quello che sappiamo con certezza è che la prima prova del Gigantopithecus arrivò sotto forma di denti acquistati da una farmacia tradizionale cinese a Hong Kong dall'antropologo Ralph von Koenigswald nel 1935 e scambiati per "denti di drago"... ma non stiamo parlando del "drago blu".

In realtà i molari appartenevano a una specie (l'unica mai trovata) del genere Gigantopithecus: il G. blacki. Dalla sua scoperta quasi 90 anni fa, i ricercatori hanno documentato circa 2.000 denti e quattro ossa mascellari parziali che ritengono appartenessero alla creatura. Non è certo il motivo per cui la scimmia si sia estinta, ma è stato probabilmente dovuto al cambiamento delle condizioni ambientali che hanno influenzato la sua fornitura di cibo (la scimmia gigante, infatti, era vegetariana).

Quanta era alta la creatura? È ampiamente accettato che il Gigantopithecus fosse alto circa 3 metri, con un peso compreso tra 200 e 300 chilogrammi, ma non possiamo dirlo con certezza, poiché le prove fossili a nostra disposizione sono rappresentati solo dai denti. Tuttavia, prove genetiche hanno dimostrato che Gigantopithecus condivide un antenato comune con un'altra famosa scimmia, l'Orangotango (animali molto intelligenti che sanno utilizzare gli strumenti).

Proprio per questo motivo gli scienziati hanno costruito un'immagine relativamente solida di questo animale.