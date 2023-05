Sulla Terra sono esistiti ben 1,7 miliardi di Tyrannosaurus rex

I Tyrannosaurus rex erano sicuramente delle creature affascinanti che hanno stupito gli scienziati e le persone fin dalla loro scoperta. Adesso il nuovo numero di T. Rex ad aver calpestato il nostro mondo è stato ricalcolato, con una nuova ricerca che sostiene che siano esistiti ben 1,7 miliardi di questi giganti.

Nell'aprile 2021 uno studio ha stimato che fossero esistiti fino a 2,5 miliardi di individui tra 68 e 65,5 milioni di anni fa, ma un nuovo documento, pubblicato il 18 aprile sulla rivista Paleontology, suggerisce che la cifra effettiva sia molto più vicina a 1,7 miliardi, rispetto al primo e più generoso numero sostenuto dai ricercatori.

La prima ricerca ha comunque fatto un lavoro certosino, e i ricercatori hanno creato un modello complesso che tiene conto di una serie di variabili diverse, come la massa corporea media, la densità della popolazione, l'area geografica approssimativa, l'età della maturità sessuale dei T. Rex, il numero di uova deposte, la durata media della loro vita, i tassi di sopravvivenza e la generazione tempo.

Il modello ha rivelato che ogni generazione di T. rex era formata probabilmente da circa 20.000 individui e che c'erano circa 125.000 generazioni nei 2,5 milioni di anni in cui sono esistiti: ciò si traduce in 2,5 miliardi di Tyrannosaurus Rex in totale.

Il nuovo studio, però, ha dato dei valori più realistici, osservati negli uccelli e nei rettili moderni, e ha rivelato che c'erano 19.000 individui in ogni generazione di T. rex e che c'erano "solo" 90.000 generazioni, il che significa che il numero massimo di queste creature era di 1,7 miliardi.

Nonostante il loro numero, il vero problema rimare: se davvero la loro popolazione fosse stata così vasta, ciò vuol dire che fino ad adesso abbiamo trovato solo i resti dello 0,0000002% di questi dinosauri (che forse erano più grandi del previsto).