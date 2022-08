Sulla Terra è esistito un castoro gigante grande quanto un orso moderno

Molto tempo fa gli animali della Terra erano davvero giganteschi. A partire dai bradipi giganti che scavavano veri e propri tunnel nella roccia, fino a finire nei castori che erano grandi quanto un orso moderno. Stiamo parlando dei Castoroides, i più grandi roditori del Pleistocene del Nord America.

Il Pleistocene è un'epoca geologica iniziata 2,6 milioni di anni fa e durata fino alla fine della più recente era glaciale della Terra, avvenuta circa 11.700 anni fa. Gli animali di grossa taglia tendono a conservare il calore corporeo più facilmente di quelli più piccoli e per questo motivo durante il periodo possono essere trovate creature gigantesche.

Il Castoroides, ad esempio, era lungo più di 2,1 metri dalla coda al muso e poteva pesare fino a 100 chilogrammi. Incredibilmente, anche durante questo periodo (e vista la stazza) il castoro gigante era vegetariano: uno studio del 2019 ha scoperto che la creatura mangiava principalmente piante acquatiche più morbide del legno, nonostante i denti di 15 centimetri di grandezza.

I colossi in questione, inoltre, non costruivano le dighe come le controparti moderne e nonostante la grandissima diffusione, il loro dominio non durò per molto tempo. Il Nord America diventò più caldo e più secco dopo la fine dell'ultima era glaciale e, di conseguenza, le zone umide dove viveva il castoro diventarono sempre più rare.

L'ultima di queste creature morì circa 10.000 anni fa.