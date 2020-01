La vita sulla Terra potrebbe essersi creata all'interno di laghi ricchi di fosforo

Il fosforo è uno dei sei principali ingredienti chimici necessari per la vita. Gli atomi di fosforo formano molecole di DNA e RNA, i mattoni del codice genetico della vita. Fino ad ora gli scienziati credevano che l'elemento fosse scarsamente disponibile sulla Terra primordiale.

Tuttavia, in un nuovo studio pubblicato lunedì sulla rivista PNAS, vengono fornite nuove prove del fatto che gli antichi laghi avrebbero potuto fornire livelli sufficienti di fosforo per generare la vita. Chiamati laghi alcalini, si tratta di pozze d'acqua con alti tassi di evaporazione, salate e con un pH elevato. I campioni raccolti da laghi del genere in tutto il mondo hanno mostrato fino a 50.000 volte i livelli di fosforo trovati nell'oceano.

Gli addetti ai lavori hanno condotto esperimenti e costruito modelli ad hoc per supportare le loro tesi. "In primo luogo, abbiamo fatto esperimenti di laboratorio in assenza di forme di vita per dimostrare l'accumulo di fosfato. In secondo luogo, i nostri modelli tengono conto solo della chimica inorganica", afferma Jonathan Toner dell'University of Washington. L'analisi ha mostrato che anche senza attività biologica, ci sarebbe stato un sacco di fosforo disponibile in questi laghi.

"I laghi alcalini si formano in atmosfere ricche di anidride carbonica e in presenza di materiale vulcanico fresco", afferma Toner. "La Terra primordiale soddisfa entrambi questi criteri, i modelli di quell'epoca indicano fino a 1.000 volte più anidride carbonica rispetto a oggi. Inoltre, la Terra sarebbe stata molto più vulcanicamente attiva a causa di un mantello più caldo."

Secondo una ricerca precedente, inoltre, laghi del genere possono generare livelli significativi di cianuro (un elemento che potrebbe essere stato trasportato anche dai meteoriti), che aiuta la formazione di aminoacidi e nucleotidi, i mattoni che formano proteine, DNA e RNA. Toner e colleghi sperano di sapere di più sulla capacità dei laghi alcalini di sostenere la vita primordiale conducendo ulteriori indagini sulla chimica inorganica e organica presente nei moderni laghi ricchi di carbonato.