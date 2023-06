La Terra potrebbe facilmente finire nel caos, avvertono dei fisici

Le attività umane potrebbero spingere il nostro pianeta verso un caos imprevedibile dal quale non ci sarebbe ritorno. Un team guidato da Alex Bernadini dell'Università di Porto in Portogallo ha utilizzato una teoria per dimostrare che, dopo un certo punto, non saremo in grado di ripristinare l'equilibrio del clima terrestre.

Immaginate un mondo in cui le stagioni sono imprevedibili, con fluttuazioni estreme ed eventi meteorologici senza precedenti. Questo è il futuro che potrebbe aspettarci se non riusciremo a mitigare i cambiamenti climatici e a gestire il sistema terrestre in modo sostenibile. Come siamo arrivati a questo punto?

Tutto ha inizio con l'Antropocene, un'epoca geologica proposta in cui l'attività umana ha avuto un impatto significativo su tutto il sistema terrestre, composto da geosfera, biosfera, idrosfera e atmosfera. Questo periodo, che avrebbe avuto inizio intorno alla metà del XX secolo, è caratterizzato da eventi climatici estremi, come incendi, tempeste e temperature record, che gli scienziati del clima attribuiscono all'attività umana, come la combustione di combustibili fossili, la deforestazione e l'aumento dell'agricoltura.

Bernadini e i suoi colleghi hanno deciso di modellare la transizione dall'Olocene all'Antropocene come una transizione di fase, un fenomeno comune in fisica che descrive come un materiale cambia da uno stato all'altro. Hanno utilizzato la teoria di Ginzburg-Landau, sviluppata per modellare la superconduttività, e l'hanno applicata all'Antropocene basandosi sulla temperatura, partendo da un punto di equilibrio dell'Olocene.

I risultati della ricerca mostrano che non siamo necessariamente destinati a un disastro climatico certo. Potremmo seguire una traiettoria abbastanza regolare e prevedibile, il cui punto finale è una stabilizzazione del clima a un punto di temperatura media più alto di quello attuale. All'estremo più grave, però, la Terra scivola nel caos.

Questo significa che il sistema terrestre evolve in un comportamento caotico - fluttuazioni stagionali estreme e eventi meteorologici - che preclude la previsione del comportamento futuro del sistema, rendendo impossibile la mitigazione. Questa prospettiva non è inevitabile, il che è un sollievo... ma, come avvertono i ricercatori, dobbiamo considerarla una possibilità reale per progettare strategie volte a mitigare i cambiamenti climatici e gestire il sistema terrestre nel futuro.