E se la Terra girasse nella direzione opposta? Ecco cosa succederebbe

Vi abbiamo parlato di scenari ipotetici che spiegavano le conseguenze dello "stop" della rotazione della Terra... e oggi vi spieghiamo cosa succederebbe se la rotazione del nostro pianeta girasse nella direzione opposta. Spoiler: ci sarebbero sicuramente delle differenze, ma la vita potrebbe esistere lo stesso.

In primis, quello che noteremo fin da subito è il "capovolgimento" dell'alba e del tramonto. E appena svegli noteremo l'alba a ovest (invece che ad est) e il tramonto a est (invece che a ovest). Lo stesso vale per i venti: quelli che soffiano da est alle medie latitudini, come Stati Uniti ed Europa, ma anche Argentina e parte dell'Australia, non spingeranno più in quella direzione.

Certamente molte specie, noi compresi, risentiremo di questo cambiamento. I venti all'equatore, pensate, portano nutrienti dal Sahara all'Amazzonia, aiutando la biodiversità della regione. Senza quei venti, quell'importante processo non potrebbe aver luogo. Ovviamente anche le correnti cambieranno e il flusso stabilito di acqua calda o fredda negli oceani cambierebbe completamente, con effetti peculiari in tutto il pianeta difficili da quantificare.

Se questo cambiamento si fosse verificato qualche millennio fa, invece, la situazione oggi sarebbe molto differente: il deserto del Sahara, ad esempio, non esisterebbe. L'Africa e il Medio Oriente sarebbero molto più verdi di oggi, mentre il sud degli Stati Uniti, i Caraibi, l'America centrale, il sud del Brasile e l'Argentina sarebbero invece deserti, insieme al Giappone e la costa orientale della Cina.

Lo spostamento dei venti e delle correnti influenzerebbe anche le temperature e le precipitazioni. Le regioni che ora sono desertiche sarebbero ovviamente molto più calde e secche, mentre l'Europa sarebbe molto più fredda e umida, così come il Medio Oriente, parti dell'Australia e della Nuova Zelanda.

Insomma, meglio che tutto rimanga esattamente uguale.