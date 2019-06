La vita sulla Terra potrebbe essere iniziata grazie al cianuro portato dai meteoriti

Nonostante il cianuro e il monossido di carbonio, per la maggior parte delle forme di vita sulla Terra siano tossici, potrebbero essere stati i componenti fondamentali che hanno poi creato la vita stessa.

All'alba della sua esistenza il sistema solare non era un luogo molto tranquillo, e dei meteoriti colpivano continuamente i pianeti. Tra questi meteoriti, pensano gli scienziati, ce ne sono stati alcuni chiamati condriti che contenevano cianuro, monossido di carbonio e ferro.

"Quando la maggior parte delle persone pensa al cianuro, pensa ai film di spionaggio, ma il cianuro fu probabilmente un composto essenziale per costruire le molecole necessarie per la vita", ha affermato la biochimica Karen Smith della Boise State University.

Gli scienziati pensavano già da molto tempo che il cianuro fosse un componente fondamentale per i mattoni della vita, e lo scorso anno alcuni ricercatori di Harvard dimostrarono che il composto fosse capace di produrre gli zuccheri semplici che formano poi i nucleotidi dell'RNA.

Ma da dove proviene il cianuro che ha dato il via all'esistenza sulla Terra? Per capirlo, Smith ha estratto l'elemento da antichi meteoriti e lo ha poi esaminato e confrontato con gli altri pezzi di rocce spaziali. Scoprendo che il cianuro si trovava solo in alcuni meteoriti chiamati condriti CM.



Da questi speciali condriti si trovarono due composti chiamati complessi di ferro ciano-carbonici con una somiglianza molto marcata con gli idrogenasi (degli enzimi). Questi enzimi, che si pensa essere molto antichi, sono presenti nella stragrande maggioranza dei batteri e archaea (archèobatteri) moderni.

Gli scienziati pensano quindi che questi enzimi siano stati incorporati nelle proteine ​​miliardi di anni fa, creando i mattoni fondamentali che hanno poi dato inizio alla vita.