Dalla Terra al James Webb: evoluzione tecnologica nella Scogliera Cosmica

Nel nostro ultimo video abbiamo dato uno sguardo più da vicino alle prime immagini del James Webb, il potentissimo telescopio spaziale lanciato nello spazio da NASA, ESA e CSA il 25 dicembre 2021.

Dopo aver iniziato ad assaporare il gusto di quella che si preannuncia come una nuova era per l'Astronomia, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante ripercorrere la strada dalla nostra Terra fino alle bellissime Scogliere Cosmiche utilizzando tutti gli strumenti attualmente a nostra disposizione, a partire dall'utilissima app Stellarium, passando per il meraviglioso scatto di Harel Boren, per il telescopio riflettore dell'Osservatorio MPG/ESO e per l'irreprensibile Hubble, il telescopio spaziale che ha preceduto il James Webb nello spazio.

L'obiettivo del nostro viaggio sarà proprio l'oggetto del profondo cielo NGC 3324, nella parte a nord-ovest della Nebulosa della Carena, dove è stata immortalata l'ormai famosissima Scogliera Cosmica, che sarà già diventata lo sfondo dello smartphone di tantissimi appassionati.

Sebbene già Hubble fosse uno strumento di straordinaria potenza, le differenze tra questo e il James Webb sono sostanziali e consentono di ottenere non solo immagini a risoluzione maggiore, ma anche una mole di informazioni di gran lunga superiore.

Non vi resta che accomodarvi e gustarvi il viaggio: lo trovate in apertura a questa notizia, con testi e montaggio a cura del nostro bravissimo Giulio Marciello, autore, tra le altre cose, del nostro primo speciale sul James Webb.