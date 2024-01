Terra LUNA, si chiude il cerchio: Terraform Labs in bancarotta, Do Kwon sarà estradato

Il maxi-processo al fondatore di FTX Sam Bankman-Fried si è concluso a novembre, mettendo fine ad una delle pagine più buie della (breve) storia delle criptovalute. Oggi, invece, un'altra scottante vicenda giudiziaria legata al mondo crypto giunge al termine: Terraform Labs, infatti, ha appena dichiarato bancarotta.

Se vi state domandando chi siano gli sviluppatori di Terraform Labs, vi rinfreschiamo la memoria. La startup ha creato le criptovalute Terra LUNA e TerraUSD, che nel 2022 sono state vittima di un duro attacco speculativo, con il quale ben 40 miliardi di Dollari sono stati "bruciati" sul mercato crypto. La catena di eventi che ha seguito l'attacco ha portato al collasso dell'intero sistema di Terra LUNA e USDT, e neanche la creazione del Token LUNA 2 ha salvato la situazione.

Bloomberg, infatti, spiega che Terraform Labs ha dichiarato bancarotta negli Stati Uniti d'America nella giornata di oggi, lunedì 22 gennaio. Secondo il giornale americano, l'azienda avrebbe un debito compreso tra i 100 e i 500 milioni di Dollari, nonché un numero di creditori compreso tra 100 i 199. Al momento, la compagnia - che è stata fondata a Singapore - è per il 92% di proprietà di Do Kwon, che ne ricopre ancora il ruolo di CEO.

Do Kwon è stato denunciato mesi fa per frode, ma al momento dell'emissione del mandato nei suoi confronti ha fatto perdere le sue tracce. Kwon è stato ritrovato e arrestato in Montenegro, dopo che gli agenti di frontiera del Paese balcanico lo hanno scoperto in possesso di un passaporto falso. Ora, il CEO di Terraform Labs sta attendendo l'estradizione verso gli Stati Uniti d'America, che potrebbe essere concessa nel mese di marzo.

Al contempo, Do Kwon è ricercato anche in Corea del Sud - il suo Paese natale - mentre gran parte della sua famiglia e dei suoi colleghi più prossimi è tuttora irreperibile. Una volta che raggiungerà gli Stati Uniti, dunque, il creatore di Terra si troverà di fronte a grossi guai legali.