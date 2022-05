Terra LUNA ed UST vittime di un attacco? Il prezzo cala del 47,29%: cosa è successo

Un attacco vero e proprio, almeno a giudicare da quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe colpito Terra LUNA ed UST. Secondo i dati forniti da CoinGecko e CoinMarketCap, il prezzo di Terra (LUNA) ha riportato un calo del 47,29% nelle ultime 24 ore, crollando a 32,64 Dollari.

Il tutto è avvenuto dopo che la stablecoin UST è precipitata nella giornata di ieri ad un minimo intraday di 0,932008 Dollari, salvo poi tornare ancorata al Dollaro ed infatti nel momento in cui stiamo scrivendo viene scambiata regolarmente ad 1 Dollaro. Come noto, UST è una stablecoin algoritmica, il che vuol dire che mantiene la sua stabilità con l’aiuto di alcuni algoritmi e non si basa su entità centralizzate come Tether o Circle.

Quanto successo a Terra però è singolare: a giudicare dalle prime ricostruzioni nella giornata di ieri sono state registrate alcune mobilitazioni importanti di capitali, che hanno portato al depeg, vale a dire la separazione tra valore di UST e Dollaro. Di conseguenza, la stablecoin più popolare di Terra è calata a quota 0,93 Dollari.

Questo fenomeno ha scatenato il panico sui mercati ed il conseguente crollo dell’altcoin Terra (LUNA). Come osservato da alcuni utenti su Twitter, lo staff della Luna Foundation Guard ha svuotato il suo portafoglio di riserve di Bitcoin da 1,4 miliardi di Dollari per sostenere la stablecoin e si è affrettato ad emettere prestiti sia in Bitcoin che in UST a società di trading over-the-counter.

Alcuni parlano di un attacco coordinato, che sarebbe dimostrato dal dump di 300 milioni di Dollari di UST persi da Curve e Binance nel giro di pochi secondi, ma è difficile capirlo.

Binance intanto ha annunciato di aver sospeso i prelievi di LUNA e UST come misura di sicurezza.